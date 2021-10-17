Овечкин сократил до восьми шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей во овертайме со счётом 2:1.
Автором единственной шайбы в составе «Вашингтона» стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Овечкин забросил третью шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету россиянина теперь 733 точных броска, у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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