Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сан-Хосе»: Кныжов пытался вылечиться, не делая операцию. Он разочарован

Главный тренер «Сан-Хосе»: Кныжов пытался вылечиться, не делая операцию. Он разочарован
Комментарии

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер прокомментировал операцию защитника команды Николая Кныжова. Россиянин пропустит 8-10 недель.

«Он действительно разочарован. Мы надеялись на лучшее с реабилитацией, и я думаю, он просто разочарован тем, что потерял то время и что теперь ему нужно сделать эту операцию. Он пытался вылечиться, не делая операцию. Но, очевидно, это надолго», — приводит слова Бугнера североамериканский журналист Кёртис Пашелка на своей странице в «Твиттере».

Ранее стало известно, что российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов выбыл на срок от 8 до 10 недель. Игроку обороны потребуется операция на нижней части тела. Ориентировочно она запланирована на 22 октября.

Напомним, в мае Николай Кныжов не смог помочь сборной России на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии Риги из-за травмы. Игроку требовалась операция.

Новость по теме
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов выбыл на 8-10 недель
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021