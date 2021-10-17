Главный тренер «Сан-Хосе»: Кныжов пытался вылечиться, не делая операцию. Он разочарован

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер прокомментировал операцию защитника команды Николая Кныжова. Россиянин пропустит 8-10 недель.
«Он действительно разочарован. Мы надеялись на лучшее с реабилитацией, и я думаю, он просто разочарован тем, что потерял то время и что теперь ему нужно сделать эту операцию. Он пытался вылечиться, не делая операцию. Но, очевидно, это надолго», — приводит слова Бугнера североамериканский журналист Кёртис Пашелка на своей странице в «Твиттере».
Ранее стало известно, что российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов выбыл на срок от 8 до 10 недель. Игроку обороны потребуется операция на нижней части тела. Ориентировочно она запланирована на 22 октября.
Напомним, в мае Николай Кныжов не смог помочь сборной России на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии Риги из-за травмы. Игроку требовалась операция.
- 17 октября 2021
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