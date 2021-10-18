Алексей Жамнов рассказал о роли Романа Ротенберга в сборной России на Олимпиаде — 2022

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о роли первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга на Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай).

«Я думаю, что он, конечно, будет на Олимпиаде. Всё-таки он первый вице-президент ФХР. У нас сейчас есть две составляющие: спортивная и организационные вопросы. Наверное, Роман Борисович будет отвечать больше за все организационные вопросы», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее специалист объявил имена помощников и советников на Олимпиаду-2022.