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Агент Ковальчука: желаю Илье творческих успехов на новом поприще

Агент Ковальчука: желаю Илье творческих успехов на новом поприще
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы Ильи Ковальчука, поделился мнением о том, что Ковальчук стал генеральным менеджером сборной России.

«Желаю Илье творческих успехов на новом поприще. Эти слухи давно муссировались, теперь решение принято. Мы с ним на эту тему не общались», – сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Отметим, что хоккеист становился победителем Олимпиады-2018 в Пхёнчхане, а в 2002 году завоевал бронзу в Солт-Лейк-Сити.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

В прошлом сезоне Ковальчук выступал за омский «Авангард» и стал обладателем Кубка Гагарина. В финале турнира омичи обыграли московский ЦСКА со счётом 4-2 в серии. Также форвард дважды становился победителем плей-офф КХЛ в составе петербургского СКА.

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