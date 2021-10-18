Хартли: возможно, Назаров получает какие-то бонусы от продажи билетов и телетрансляций

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал драку, которая произошла в начале встречи с «Сочи» (5:4).
«Возможно, это способ, которым Назаров хотел замотивировать своих игроков, а, может быть, он получает какие-то бонусы от продажи билетов и телетрансляций. Думаю, что мои игроки отлично справились с этим вызовом, но хочу внести ясность: никто в «Авангарде» не поощряет драки. Считаю, что те времена далеко позади. Когда меня предупредили игроки, я позвонил генеральному менеджеру Волкову и сказал, что, вероятно, нас ждут какие-то фейерверки на льду.
Нет, я не знал, что у Назарова некая традиция так начинать матчи с «Авангардом». Я тренировал, когда он ещё был игроком, часто видел его на льду, он никогда не выходил в большинстве, но всегда сражался и боролся», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 18 октября 2021
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