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Курри объяснил, почему «Йокерит» обменял права на Лехтонена в СКА

Курри объяснил, почему «Йокерит» обменял права на Лехтонена в СКА
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Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал обмен правами со СКА, в результате которого финский клуб получил Бреннана Менелла и денежную компенсацию, а в Санкт-Петербург отправился Микко Лехтонен.

«Мы начали переговоры с представителями Лехтонена как только стало ясно, что он хочет вернуться в Европу. Однако мы не смогли прийти к соглашению по финансовым условиям, тогда мы решили получить максимальную компенсацию, какую могли.

Предложение СКА, безусловно, было лучшим из всех полученных, и мы его приняли», — приводит слова Курри IIta-Sanomat.

Лехтонен — бывший игрок «Коламбуса». Он был отстранён от команды, так как отказался ехать в фарм-клуб, выступающий в АХЛ. 27-летний финн оказался в стане «Блю Джекетс» по ходу прошлого сезона в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс». Он успел провести в общей сложности в регулярном чемпионате 26 матчей, в которых отдал шесть результативных передач.

В 2020 году Лехтонен уезжал в НХЛ из «Йокерита» в статусе самого результативного защитника КХЛ. В сезоне-2019/2020 он стал лучшим защитником-бомбардиром по итогам регулярного чемпионата. В 60 матчах он забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи.

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