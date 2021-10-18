«Вы лишь можете оправдать это...!» Финские фанаты негодуют после обмена Лехтонена в СКА

Пока санкт-петербургский СКА вчера в «Ледовом дворце» безуспешно пытался обыграть «Барыс», официальный сайт клуба с небольшим интервалом оповестил сразу о нескольких сделках. Защитник Ярослав Дыбленко отправился в «Сочи» за денежную компенсацию, а затем взорвалась своего рода трансферная бомба: петербуржцы объявили о договорённости с «Йокеритом» по обмену прав на защитника Бреннана Менелла на права на игрока того же амплуа Микко Лехтонена, с которым был заключён четырёхлетний контракт. При этом финский клуб также получил солидную денежную компенсацию.

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Кто такой Микко Лехтонен?

Едва ли кто-либо из тех, кто следил за КХЛ на протяжении последних двух сезонов, успел забыть Лехтонена, но на всякий случай напомню: в лигу возвращается лучший бомбардир-защитник регулярки-2019/2020. До 2019 года о нём мало что было известно за пределами родной Финляндии и Швеции (именно там проходила карьера защитника), но после успешного сезона в составе ХВ-71 о нём должны были узнать и в России – Микко был приглашён в «Йокерит». С этим подписанием «джокеры» попали в точку – вскоре после заключения контракта Лехтонен вместе со сборной Финляндии блеснул на чемпионате мира, набрав семь очков и выиграв золотые медали.

Да и в КХЛ впоследствии он заиграл лучше прежнего – никогда ранее не показывавший настолько высокую результативность защитник продемонстрировал невероятные показатели в атаке уже в дебютном сезоне, наколотив 49 очков в 60 матчах регулярки и став абсолютно лучшим бомбардиром среди коллег по амплуа в лиге. Микко с его умением действовать в подыгрыше и мощнейшим броском, который он не стеснялся использовать при любом удобном случае, оказал «Йокериту» неоценимую пользу в позиционных атаках, что отразилось и на игре «шутов» в большинстве (2-е место в сезоне), и стал мощным оружием в руках Лаури Марьямяки, нашедшего Лехтонену лучшее применение.

Финский защитник был хорош и при игре в обороне, выигрывая больше половины единоборств при игре в равных составах. Но при этом нельзя назвать его игру в своей зоне идеальной – «Йокерит» не единожды пропустил из-за того, что Микко терял из поля зрения находящихся под его опекой игроков, которые отрывались от финна и поражали ворота его команды либо же помогали это сделать товарищам. Лехтонен уязвим и в контратаках – достаточно часто он не мог выбрать правильную позицию при быстрых выпадах соперников, которые не раз этим пользовались. В той же НХЛ, где скорости выше, чем в нашем чемпионате, второй пункт был особенно заметен.

За океаном финн провёл меньше года – после прорывного сезона в «Йокерите» он, ранее никем не задрафтованный, разорвал контракт с «шутами» и уехал навязывать конкуренцию в «Торонто», но после девяти матчей в составе «листьев» был обменян в «Коламбус». Казалось, что этот переход мог пойти ему на пользу, однако даже там, несмотря на относительно неплохую концовку сезона, когда Лехтонен начал получать больше игрового времени, ему закрепиться не удалось. Он не попал в заявку «мундиров» на текущий чемпионат и наотрез отказался спускаться в АХЛ, за что был отстранён от команды. Быстрее всех в этой ситуации подсуетился СКА, за который теперь и будет играть 27-летний защитник.

Зачем Лехтонен СКА?

На первый взгляд может показаться, что дела с обороной у петербуржцев обстоят неплохо. 44 пропущенные шайбы за 19 матчей – далеко не самый плохой результат даже среди лидеров. Пять встреч армейцы Петербурга провели «на ноль», но в этом есть огромная заслуга Ларса Юханссона, который во всех случаях занимал место в воротах. Защитники СКА не раз допускали ошибки недалеко от владений шведа, и тому частенько приходилось «подчищать» за товарищами по команде. Иногда и у него бывают неудачные матчи (например, с «Трактором»), но рассчитывать, что он будет постоянно выручать петербургскую команду, изначально не стоило.

Когда же Юханссона нет в воротах, у СКА начинаются проблемы. Так было во встречах с «Торпедо», «Автомобилистом», «Витязем» и «Барысом». Сменщики Ларса – Александр Самонов и Ярослав Аскаров – не показывают такой же игры, как и шведский вратарь (хотя Самонову и можно занести в актив матчи с «Северсталью» и «Локомотивом» в Ярославле, а Аскарову – отрезок игры с «Трактором» после выхода на замену). Поэтому услуги Лехтонена, способного побороться на каждом углу площадки, точно пригодятся обороне, позволяющей создавать большое количество моментов у собственных ворот.

Что касается его способностей в атаке, то в первую очередь приход Лехтонена – большой плюс для Константина Шафранова, чьи идеи по игре в большинстве в СКА пока работают с переменным успехом. При неплохом показателе в 23,6% и восьмом месте в лиге спецбригады петербуржцев по розыгрышу лишнего действуют нестабильно. Появление в команде Микко должно добавить больше функционала при численном преимуществе на льду.

Вероятно, с этой же целью СКА пригласил и Мэта Робинсона, но пока его подписание больше похоже на паническую покупку, нежели на взвешенное решение менеджмента: возрастной канадец после семи матчей в свитере невских армейцев больше запомнился не помощью атаке, а не самой надёжной игрой в обороне – к примеру, на его совести победный гол «Йокерита» в овертайме недавнего матча в Хельсинки. Хотя пока что Робинсон проводит очень много времени на льду – в среднем 24 минуты за матч, — но с приходом Лехтонена этот показатель наверняка упадёт.

Если же говорить об огневой мощи финна, то в распоряжении Валерия Брагина наконец-то появился результативный защитник, который необходим любой топ-команде, но которого нет в сегодняшнем СКА. Игорь Ожиганов, являющийся самым продуктивным игроком обороны, за всю карьеру не выходил на уровень выше 0,5 очка за игру, да и сейчас идёт на той же скорости – 9 очков в 18 матчах. В среднем по лиге это неплохой показатель, но настоящим бомбардиром Игоря назвать сложно. В отличие от Микко, который во время аренды в «Йокерите» прошлой осенью и вовсе штамповал по очку за игру.

Фото: photo.khl.ru

Единственное, что вызывает вопросы в данной ситуации (не считая потолка зарплат, но в этом тексте больше хочется поговорить про игровые моменты), — перспективы молодых российских защитников. В клубе не раз говорили о том, что работают на благо национальной сборной и создают все условия для профессионального роста, но переход Лехтонена слегка не вписывается в оглашённую концепцию. Сейчас в заявку СКА на матчи стабильно попадают два молодых игрока обороны – Кирилл Кирсанов и Даниил Пыленков, при этом где-то в запасе до сих пор обитает Данила Галенюк, который был заметен в сезоне-2019/2020, но затем получил тяжёлую травму. И даже восстановившись, он всё равно редко проходит в состав – Данила провёл всего три матча в этой регулярке и умудрился нахватать четыре «минуса» за 14 минут с «Витязем» и «Трактором».

И если Кирсанову доверяют достаточно много игрового времени, то Пыленков, который во многом не уступает, а где-то, на мой взгляд, даже и превосходит Кирилла – Даниил быстрее принимает решения, лучше действует в силовой игре и видит площадку (посмотрите гол Антона Бурдасова «Барысу» — именно с паса Пыленкова через половину площадки началась результативная атака СКА; за этим не уследили даже в прямой трансляции) – частенько не доигрывает. И приход Лехтонена может в равной степени сказаться на появлении на льду обоих ребят.

Негодование болельщиков «Йокерита»

В любом случае подписание Микко – очень серьёзное усиление для СКА и огромная потеря для «Йокерита», болельщики которого находятся в негодовании не только от факта обмена Лехтонена, но и от того, в какой именно клуб его обменяли: «Это так забавно. Одного из лучших защитников лиги отдали нашему главному сопернику. Вместо этого мы получаем деньги и игрока, который никогда сюда не приедет».

«Не волнуйтесь, скоро нам скажут, что наша главная цель – победа в чемпионате. А на следующей неделе мы отдадим ещё пару игроков команде из нашего дивизиона», — саркастически отмечают поклонники «шутов». Их легко понять – сейчас «Йокерит» идёт на первом месте Западной конференции и возвращение Лехтонена сделало бы из и без того сильной команды одного из фаворитов всего сезона. Но вместо этого клуб отдаёт одного из сильнейших игроков сопернику, который дышит «шутам» прямо в затылок. «Йокерит» нанёс серьёзный удар по собственным амбициям и навлёк на себя гнев болельщиков, которые теперь могут и вовсе отвернуться от команды.

Комментарии официального представителя клуба рискуют лишь подлить масла в огонь их негодования. «Решения принимаются в Санкт-Петербурге, а вы лишь можете оправдать это...! Уходите!» — достаётся в соцсетях генменеджеру «Йокерита» Вуоринену.

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Для СКА же эта сделка вкупе с приходом Никиты Гусева – серьёзный намёк со стороны клуба на высокие амбиции и претензия на борьбу за Кубок Гагарина. Посмотрим, удастся ли Лехтонену заиграть в Санкт-Петербурге так же, как и в столице Финляндии до отъезда в НХЛ.