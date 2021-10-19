«Мы ж договорились — мимо ворот!» Квартальнов — Галиеву перед матчем «Ак Барс» — «Динамо»

«Ак Барс» опубликовал видео перед домашним матчем с московским «Динамо». В нём встретились главный тренер казанцев Дмитрий Квартальнов и экс-нападающий «барсов», ныне выступающий за бело-голубых, Станислав Галиев.
«Без обид сегодня и одной, и второй стороне. Как будет, так и будет — пусть победит хороший хоккей», — сказал Галиев.
В этот момент к хоккеисту подъехал автомобиль, из которого показался Квартальнов.
«Мужик, мы ж с тобой договорились — мимо ворот, мимо ворот! Пообещал мне сегодня мимо ворот бросать», — приводит слова Квартальнова телеграм-канал казанцев.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ак Барса». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, Галиев выступал за «Ак Барс» с 2017 года, а в минувшее межсезонье перебрался в московское «Динамо». Квартальнов возглавляет казанцев с 2019 года.
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