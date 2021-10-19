Гатиятулин — о пятом поражении от «СЮ» подряд: никакого комплекса «Салавата» нет

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:6).
«Начало матча не получилось. Тот план, который был, не удалось воплотить. Получили быстрый гол, наделали кучу ошибок, соперник поймал на контракте. У ребят было желание переломить игру, в обороне сыграли открыто, допустили ошибки, за которые нас наказали.
Не показалось ли, что выход на первое место сыграл не на руку, с точки зрения психологии? Мы не обращаем внимания. У нас непростой график, соперник выглядел посвежее. Важно, чтобы мы понимали, в каком состоянии. Не смогли сыграть по счёту, много грубых ошибок. И в обороне, и в атаке.
Что с Яруллиным и почему не сыграл Кулик? Яруллин поехал в больницу, ждём результатов. Кулик не сыграл из-за травмы, выбыл на одну-две недели.
Есть ли комплекс «Салавата» после пятого поражения подряд в матче с уфимцами? Никакого комплекса нет. Нужно сосредоточиться на своей игре, понять, в каком мы состоянии. Не ожидали такую игру от четвёртого звена «Салавата»? Разбирали всю игру соперника. Но больше сосредоточились на своей. Мы неправильно возвращались, в позиционной обороне допустили ошибки. Нам предстоит много работы», — приводит слова Гатиятулина «Горобзор.ру».
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