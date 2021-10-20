Овечкин сократил до семи шайб отставание от Халла по голам за карьеру в НХЛ
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин. Россиянин забросил четвёртую шайбу в нынешнем сезоне, благодаря чему приблизился к Бретту Халлу по голам за карьеру в НХЛ. На счету Александра Овечкина теперь 734 точных броска, а у занимающего четвёртое место легендарного североамериканца — 741.
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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