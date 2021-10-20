Полезность Сергачёва на старте сезона — «-8». Это худший показатель во всей НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после четырёх матчей со старта нового сезона Национальной хоккейной лиги имеет худший показатель полезности во всей НХЛ – «-8».



В первых четырёх матчах «Тампа» одержала две победы: обыграла «Детройт Ред Уингз» (7:6, ОТ) и «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ), и дважды проиграла: «Питтсбург Пингвинз» (2:6) и «Флориде Пантерз» (1:4).



Сергачёв провёл все четыре встречи и, несмотря на три набранных очка – один гол и две результативные передачи, – имеет показатель полезности «-8».



Напомним, в текущем сезоне команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой выйдут в плей-офф.