Полезность Сергачёва на старте сезона — «-8». Это худший показатель во всей НХЛ
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв после четырёх матчей со старта нового сезона Национальной хоккейной лиги имеет худший показатель полезности во всей НХЛ – «-8».
В первых четырёх матчах «Тампа» одержала две победы: обыграла «Детройт Ред Уингз» (7:6, ОТ) и «Вашингтон Кэпиталз» (2:1, ОТ), и дважды проиграла: «Питтсбург Пингвинз» (2:6) и «Флориде Пантерз» (1:4).
Сергачёв провёл все четыре встречи и, несмотря на три набранных очка – один гол и две результативные передачи, – имеет показатель полезности «-8».
Напомним, в текущем сезоне команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой выйдут в плей-офф.
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