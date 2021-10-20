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ХК «Сочи» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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«Автомобилист» заменил вратаря на шестой минуте после двух голов «Сочи»

«Автомобилист» заменил вратаря на шестой минуте после двух голов «Сочи»
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт к концу первого периода — 3:2 в пользу подопечных Андрея Назарова.

На 6-й минуте при счёте 1:0 в пользу сочинцев Никита Феоктистов от лицевого борта отдал передачу на левый край, а Иван Мищенко принял шайбу и бросил в ближний угол — Владимир Галкин не выручил свою команду. После этого 21-летний российский вратарь был заменён на Дмитрия Шикина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Ранее первый гол в матче забил Руслан Алиев. 21-летний нападающий забросил шайбу в своей первой смене дебютного матча в Континентальной хоккейной лиге.

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