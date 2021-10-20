Василевский — о 7:6 с «Детройтом»: спасибо парням из «Тампы», что спасли мою задницу

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (7:6 ОТ). Голкипер «молний» пропустил шесть шайб.
«Эти ребята играли без вратаря. Так что спасибо им, что они забили семь голов и спасли мою задницу. Я ценю это», — приводит слова Василевского североамериканский журналист Джо Смит на своей странице в «Твиттере».
Напомним, 15 октября в очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский совершил 20 сейвов из 26 бросков. В ходе встречи «Детройт» вёл 3:0, 4:1 и 6:3, но «молниям» удалось отыграться в основное время благодаря трём голам в последние семь минут третьего периода.
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