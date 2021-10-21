Саад — о Тарасенко: казалось, что сегодня шайбу тянуло к нему магнитом
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Брэндон Саад поделился мнением об игре форварда Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:1).
«Казалось, что сегодня шайбу тянуло к нему магнитом. У него было множество шансов. Было лишь делом времени, когда он забьёт», – цитирует хоккеиста официальный сайт НХЛ на русском языке.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэндон Саад, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв.
Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».
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