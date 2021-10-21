Воробьёв — о 5:4 с «Йокеритом»: на характере вытащили обалденную игру. Горжусь командой

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о победе во встрече с «Йокеритом» (5:4 ОТ).
«Мы на характере вытащили обалденную игру, в которой горели 0:3. Я горжусь командой, которая серьёзно поработала и забрала два очка в овертайме. «Йокерит» здорово играл два периода, прессинговал, мы не могли выйти, зажимали нас – было такое, что мы отыграли 30 секунд в обороне, проброс и опять всё сначала.
Голы с набросов? Пошло у «Йокерита», они хорошо закрывали вратаря, лезли на пятак. Мы говорили, что так будет, но сегодня одна зашла от конька, вторая ещё как-то, бывает. Что касается удаления Дениса Зернова, он упал под лайнсмена. Надеюсь, дисциплинарный комитет разберётся. Он потом извинился, все это видели.
Судьи решили, что он специально упал. Я видел это по-другому и надеюсь, что дисциплинарный комитет увидит это так же. Он случайно упал», – цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.
- 21 октября 2021
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