Свечников лишь 4-й игрок за 35 лет, забивавший в 3 или более играх кряду на старте сезона

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:1.

На старте второй двадцатиминутки гостям удалось дважды поразить ворота голкипера «Монреаля» Джейка Аллена – сначала это удалось финскому форварду Себастьяну Ахо в большинстве, а уже спустя менее чем две минуты отличился и 21-летний российский нападающий Андрей Свечников.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Свечников лишь четвёртый игрок за последние 35 лет, забрасывавший в трёх или более играх кряду на старте сезона. Ранее это удавалось Филипу Форсбергу (сезон-2019/2020 и 2020/2021), Остону Мэттьюсу (сезон-2018/2019 и 2019/2020) и Мишелю Гуле (сезон-1986/1987 и 1987/1988).

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Таким образом, в трёх матчах текущего сезона на счету Свечникова четыре заброшенные шайбы и одна результативная передача при показателе полезности «+2».