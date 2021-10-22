Жарков отыграл один гол «Авангарда» за 2 секунды до конца периода, забив в «домик» Бобкову

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт после второго периода — 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.



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На последних секундах второго периода при счёте 3:1 в пользу «Ак Барса» казанцы потеряли шайбу в своей зоне, в результате чего «Авангард» организовал атаку. Арсений Грицюк бросил с правого края, а Владимир Жарков поборолся перед воротами и добил шайбу с близкого расстояния, послав снаряд в «домик» Игорю Бобкову. Гол омичей состоялся всего за две секунды до конца периода.

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