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Жарков отыграл один гол «Авангарда» за 2 секунды до конца периода, забив в «домик» Бобкову

Жарков отыграл один гол «Авангарда» за 2 секунды до конца периода, забив в «домик» Бобкову
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Ак Барс» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт после второго периода — 3:2 в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На последних секундах второго периода при счёте 3:1 в пользу «Ак Барса» казанцы потеряли шайбу в своей зоне, в результате чего «Авангард» организовал атаку. Арсений Грицюк бросил с правого края, а Владимир Жарков поборолся перед воротами и добил шайбу с близкого расстояния, послав снаряд в «домик» Игорю Бобкову. Гол омичей состоялся всего за две секунды до конца периода.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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