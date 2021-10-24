Вратарь «Оттавы» получил коленом по голове в эпизоде с голом

Голкипер «Оттавы Сенаторз» Мэтт Мюррей получил коленом по голове в эпизоде с голом.
23 октября, в Оттаве (США) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» принимала «Нью-Йорк Рейнджерс» и уступила со счётом 2:3 (1:0, 0:0, 1:3).
На 55-й минуте форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер замкнул передачу Артемия Панарина и отыграл одну шайбу, а после гола по инерции двигался и коленом задел голову голкипера Мюррея. В результате эпизода стараться не смог доиграть матч и был заменён.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Sportsnet.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
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