Фёдоров: нашли ту нишу, которую хотели перенести с собраний на лёд

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров поделился мнением о победе над «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ (2:1).
«Очень динамичная, быстрая игра, соперник действовал очень плотно. Я рад за наших парней, что мы всё-таки нашли ту игру, которую искали, сегодня мы воплотили ее в действие.
До этого для нас каждый соперник был сложный. Думаю, с такой игрой, которую мы показали сегодня, нам будет чуть-чуть полегче, мы делаем правильные вещи в правильное время: меньше откатываемся, меньше бежим назад за шайбой.
Давление у нас сегодня получилось очень хорошим. Соперник смотрелся здорово, но мы всё-таки нашли ту нишу, в которой всегда хотели быть и которую хотели перенести с собраний на лёд, в игру, на наши действия», – цитирует Фёдорова официальный сайт КХЛ.
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