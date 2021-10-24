Никитин — о поражении от «Салавата»: нужно принять этот урок и двигаться дальше

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошо играли на протяжении всего матча. Но этого недостаточно. Нам нужно принять этот урок и двигаться дальше.
Почему Анисимов играет на фланге? Игровую форму рано оценивать. Он даёт много пользы. Мы работаем, не экспериментируем. Надо войти в ритм игровой, не все знают правила по вбрасываниям, кто здесь играет, не всё знаем. Дело не в счёте. Мы играли хорошо, достаточно много моментов было. Всё может перевернуться в хоккее. Надо выводы делать.
Что сказал судья, когда объяснял отмену взятия ворот в третьей шайбе? У судьи спросил, что у Уфы время на взятие повтора закончилось. Можно ли брать челлендж? Я хотел узнать: можно ли так сделать? Ну, для себя.
Что судья ответил? Я так и не понял», – приводит слова Никитина «Горобзор.ру».
- 24 октября 2021
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