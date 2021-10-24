«Рейнджерс» хочет получить перспективного игрока за российского форварда Кравцова

Обозреватель Sportsnet Джефф Марек поделился информацией, что «Нью-Йорк Рейнджерс» хочет получить за российского форварда Виталия Кравцова.
«Он сейчас в России и ожидает обмена, Кравцов отказался ехать в «Хартфорд» из АХЛ. Я узнал, что генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри хочет заполучить в обмен на этого игрока. Как я понимаю, они хотят топ-проспекта», – сообщил Марек.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
Также Кравцов был замечен на матче Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и московским «Динамо».
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