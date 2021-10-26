«Это был особый момент». Тарасенко – о кричалке «Влади, «Влади!» болельщиками «Сент-Луиса»

29-летний российский форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, чей дубль принёс клубу победу над «Лос-Анджелес Кингз» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, отреагировал на бурную поддержку с трибун.

«Скандирование «Влади, Влади!» болельщиками «Сент-Луиса»? Да, это был особенный момент. Это было очень эмоционально… У нас всегда есть поддержка от настоящих фанатов. Я всегда говорил это в интервью. Моей семье так помогают люди из Сент-Луиса. Поддержка на протяжении этих 10 лет была просто потрясающей», — цитирует Тарасенко журналист The Athletic Джереми Рузерфорд в «Твиттере».

Таким образом, Тарасенко забросил уже три шайбы в текущем сезоне, продлив серию с набранными очками до четырёх игр. В пяти встречах текущего регулярного чемпионата российский форвард отдал и три результативные передачи, заработав показатель полезности «+3».