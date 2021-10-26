Миловзоров — о победах «Сибири»: психологическая планка преодолена? Не хочу говорить так

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров подвёл итоги встречи с «Барысом» (4:3 Б).

«Сегодня на стадионе — безумие? Атмосфера была прекрасной, рады, что наши болельщики нас поддерживают. Рады, что их становится больше. И вот эта неделя хорошего настроения, когда они приходят, хочется это сохранить, хочется так продолжить. Впервые в сезоне три победы подряд — психологическая планка преодолена? Не хотел бы бросаться такими фразами. Мы об этом не думаем, а идём от матча к матчу. Я скажу, что мы очень хорошо готовились к предыдущим матчам и к этой встрече. И нужно просто держать и сохранять эту ауру, атмосферу, веру. И выходить голодными на следующий матч. Биться, стараться радовать и создавать пару дней веселья и нашим людям, и всему нашему городу. Раньше казалось, что «Сибири» свойственна нестабильность? Я верю в то, что всё изменилось. Мы все очень неравнодушны. И всё, что происходит в нашей раздевалке, показывает, что мы очень хотим радовать болельщиков, сдвигать всё с мёртвой точки и побеждать. Самое главное в нашем деле — результат.

Заждался заброшенной шайбы? Безусловно. Это особенный день для меня. И я благодарен всем тем, кто в меня верит. И, конечно, гора с плеч. Хочется дальше работать продолжать, я ни на секунду в себе не сомневаюсь. Только вверх и вперёд. В 20 лет и в 33 года безголевые серии переносятся по-разному? У меня в 20 лет, наверное, даже не было такой серии. И в 33 впервые. Всё непросто, конечно, психологически. Но я ни на секунду в себе не сомневаюсь, продолжаю трудиться, ещё больше работать, справляться с любой ситуацией, а самое главное для нас — победы. Я понимаю, что должен забивать и помогать команде выигрывать», — передаёт слова Миловзорова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.