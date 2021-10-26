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«Очередная свистопляска». Майоров жёстко раскритиковал состав России на Кубок Карьяла

«Очередная свистопляска». Майоров жёстко раскритиковал состав России на Кубок Карьяла
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров поделился мнением о составе сборной России на первый этап Евротура — Кубок Карьяла.

«Я всегда говорил, что сборная на любом турнире должна быть именно сборной, а не каким-то экспериментальным составом. Пусть на Олимпиаду от нас поедут в основном игроки из НХЛ. Но надо же держать в голове и чемпионат мира, где мастеров из КХЛ будет гораздо больше. И вот туда надо начинать готовить команду уже сейчас, а не на последнем этапе Евротура. Вместо этого мы наблюдаем очередную свистопляску с составом. Но тогда пусть официально объявят — какие цели наше хоккейное руководство преследует? Может быть, мы эту молодёжь готовим к Олимпиаде-2026? Ну тогда скажите нам об этом.

Это, скорее, подготовка к молодёжному чемпионату мира? А при чём тут молодёжный чемпионат мира и взрослая сборная России? Как можно главную национальную команду ставить в зависимость от молодёжной? Какие причины нас на это толкнули? Вот в футболе сборной руководили Черчесов и Карпин. Тут хоть понятно — кому предъявлять претензии, если команда играет недостаточно хорошо. И почему в составе Сидоров, а не Иванов», — приводит слова Майорова «Матч ТВ».

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