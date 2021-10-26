Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв одержал 250-ю победу в КХЛ

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв одержал 250-ю победу в КХЛ
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Как отмечает официальная страница магнитогорской команды в «Инстаграме», для главного тренера «сталеваров» Ильи Воробьёва эта победа стала 250-й в Континентальной хоккейной лиге.

46-летний специалист возглавляет «Магнитку» с 2019 года. Он также работал в клубе с 2015 по 2017 год. С 2018 по 2019 год Воробьёв тренировал СКА. В 2015 году специалист стал обладателем Кубка Гагарина в качестве ассистента Майка Кинэна. На следующий, 2016 год Воробьёв выиграл Кубок Гагарина уже в качестве главного тренера «Металлурга».

Новость по теме
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд, в матче лидеров КХЛ обыграв «Трактор»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021