Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв одержал 250-ю победу в КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Трактор». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
Как отмечает официальная страница магнитогорской команды в «Инстаграме», для главного тренера «сталеваров» Ильи Воробьёва эта победа стала 250-й в Континентальной хоккейной лиге.
46-летний специалист возглавляет «Магнитку» с 2019 года. Он также работал в клубе с 2015 по 2017 год. С 2018 по 2019 год Воробьёв тренировал СКА. В 2015 году специалист стал обладателем Кубка Гагарина в качестве ассистента Майка Кинэна. На следующий, 2016 год Воробьёв выиграл Кубок Гагарина уже в качестве главного тренера «Металлурга».
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