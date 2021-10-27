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НХЛ оштрафовала «Чикаго» на $ 2 млн за неправильное рассмотрения дела о насилии в 2010-м

НХЛ оштрафовала «Чикаго» на $ 2 млн за неправильное рассмотрения дела о насилии в 2010-м
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НХЛ оштрафовала «Чикаго Блэкхоукс» на $ 2 млн за неправильное рассмотрение дела о сексуальных домогательствах в 2010 году, сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

В мае бывший хоккеист «Чикаго» подал иск против клуба.

Причиной искового заявления стал инцидент, произошедший в мае 2010 года с одним из тренеров команды. Согласно заявлению, в один из эпизодов тренер Брэд Олдрич, работавший в клубе видеотренером, включил порно и начал мастурбировать перед игроком «Чикаго» без его согласия.

Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Хоккеист проинформировал об этом Джеймса Гэри, главного тренера команды, но тот сказал, что хоккеист должен винить самого себя. Кроме того, этот же сотрудник совершал сексуальное насилие и в адрес другого игрока.

Ранее сообщалось, что по этой причине команду покинул генеральный менеджер Стэн Боумэн.

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