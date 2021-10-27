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Кросби полноценно тренировался в первом звене «Питтсбурга». Он не играл почти два месяца

Кросби полноценно тренировался в первом звене «Питтсбурга». Он не играл почти два месяца
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби может сыграть в ближайших матчах команды, сообщает журналист Мишель Кречиоло на своей странице в «Твиттере».

Канадец ещё не играл в текущем сезоне НХЛ, он продолжает восстановление после операции на кисти. На прошедшей тренировке Кросби работал в центре первого звена вместе с Джейком Гюнцелем и Эваном Родригесом. Кроме того, канадец тренировался в первой спецбригаде большинства.

Предстоящие два матча «Пингвинз» проведут с «Калгари Флэймз» (29 октября) и «Нью-Джерси Дэвилз» (31 октября).

Напомним, 8 сентября Кросби перенёс операцию на кисти, а в ходе сборов самостоятельно катался перед началом тренировок. Ожидалось, что игроку потребуется не менее шести недель на восстановление.

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