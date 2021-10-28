Александр Радулов отличился в игре с «Вегасом», забросив первую шайбу в текущем сезоне НХЛ
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В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходит встреча регулярного чемпионата, в которой «Даллас Старз» принимает на своём льду «Вегас Голден Найтс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:1.
На 7-й минуте 2-го периода отличиться удалось 35-летнему российскому форварду «Далласа» Александру Радулову. Он удачно переправил шайбу в ворота у чужого пятака после броска финского защитника Яни Хаканпяя от синей линии. Этот гол стал для Александра первым в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Далласа».
В шести матчах текущего сезона НХЛ на счету Александра Радулова была лишь одна результативная передача при показателе полезности «-3».
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