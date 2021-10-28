Экблад: никто не готовится лучше, чем Бобровский. У него фантастический настрой

Защитник «Флориды» Аарон Экблад высказался об игре российского голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского.
«Никто не готовится лучше, чем Боб. Таким он всегда был, в этом нет ничего нового. Он фантастический, и у него фантастический настрой. У него есть воля к успеху, и в этом он превосходит всех в команде. Мы действительно счастливы за него. Он хорошо справляется», – цитирует Экблада журналист Джеймсон Олив в своём аккаунте в «Твиттере».
В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Бобровский отразил 28 бросков из 29.
Таким образом, «Флорида» продлила свою победную серию со старта сезона до семи матчей. В следующем матче они сыграют на выезде с «Детройт Ред Уингз».
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