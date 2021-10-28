Ассоциация игроков НХЛ признала вину за инцидент с насилием в «Чикаго» в 2010-м

Исполнительный директор ассоциации игроков НХЛ Дональд Фер признал в заявлении, что его организация была частью системы, которая подвела экс-игрока «Чикаго Блэкхоукс» Кайла Бича, который подвергнулся насилию со стороны видеотренера. Фер извинился и пообещал внести изменения, чтобы предотвратить подобное в будущем.
«Кайл Бич пережил ужасный опыт и проявил истинное мужество, рассказав свою историю. Нет никаких сомнений в том, что система не смогла поддержать его в трудную минуту, и мы являемся частью этой системы. В своем интервью СМИ он заявил, что через несколько месяцев после инцидента он рассказал кому-то в нашей ассоциации подробности того, что с ним произошло.
Он имеет в виду одного из врачей программы по программе помощи игрокам НХЛ. Хотя эта программа является конфиденциальной между игроками и врачами, серьёзный характер этого инцидента должен был привести к дальнейшим действиям с нашей стороны. Тот факт, что этого не произошло, был серьёзным провалом. Я искренне сожалею, и я намерен внести изменения, чтобы это не повторилось», – приводит заявление Фера журналист Крис Джонстон в «Твиттере».
- 28 октября 2021
-
15:24
-
15:20
-
14:59
-
14:53
-
14:34
-
14:19
-
14:00
-
13:47
-
13:05
-
12:37
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
11:06
-
10:55
-
10:42
-
10:27
-
10:26
-
10:00
-
09:25
-
09:02
-
08:30
-
08:29
-
07:43
-
07:22
-
06:37
-
06:21
-
05:50
-
05:36
-
05:01
-
04:55
-
04:45
-
04:39
-
03:49
-
03:40