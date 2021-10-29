НХЛ опубликовала заявление об отставке Кенневилля из «Флориды», в котором поддержала клуб

Президент НХЛ Гэри Беттмэн выступил с заявлением об увольнении 63-летнего канадского специалиста Джоэля Кенневилля с поста главного тренера «Флориды Пантерз» по его собственному желанию из-за резонанса в связи с раскрывшимися деталями секс-скандала в «Чикаго Блэкхоукс» в 2010 году, когда он работал там на аналогичной должности.
«НХЛ согласна с сегодняшним решением Джоэла Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера «Флориды». В своей прежней роли главного тренера «Чикаго Блэкхоукс» он был в числе нескольких группы высшего руководства клуба, которые неправильно отреагировали на заявление бывшего игрока Кайла Бича о сексуальном насилии в 2010 году против тогдашнего видеотренера Брэда Олдрича. И после встречи с мистером Кенневиллем, которая состоялась сегодня днём в моём кабинете, все стороны согласились с тем, что ему больше не следует оставаться главным тренером «Флориды».
Я восхищаюсь Кайлом Бичем за его смелость в выступлении, я потрясен тем, что его так плохо поддержали после того, как он сделал своё первоначальное заявление и за 11 лет, прошедших с тех пор, и прошу прощения за всё, что он пережил.
Мы благодарим организацию «Пантерз» за работу с нами, чтобы обеспечить соблюдение тщательного процесса. Учитывая результат, в настоящее время нет необходимости в каких-либо дальнейших действиях со стороны НХЛ в отношении Кенневилля. Однако, если он пожелает повторно приступить к работе в НХЛ в каком-либо качестве в будущем, мне потребуется заранее встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия, при которых может иметь место такое новое занятие», — гласит заявление Гэри Беттмэна, опубликованное в «Твиттере».
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