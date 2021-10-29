«Авангард» — «Салават»: Шмелёв открыл счёт после роскошной передачи Кадейкина

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к началу первого периода равный — 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 5-й минуте матча уфимцы открыли счёт. Выходя из зоны, Сергей Шмелёв отдал передачу себе за спину на Александра Кадейкина. Российский форвард вошёл в зону с правого края, развернулся и сделал перевод на дальнюю штангу. Там Сергей Шмелёв принял шайбу и поразил ворота Василия Демченко — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этого «Авангард» смог сравнять счёт.