«Авангард» — «Салават»: Шмелёв открыл счёт после роскошной передачи Кадейкина
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к началу первого периода равный — 1:1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 5-й минуте матча уфимцы открыли счёт. Выходя из зоны, Сергей Шмелёв отдал передачу себе за спину на Александра Кадейкина. Российский форвард вошёл в зону с правого края, развернулся и сделал перевод на дальнюю штангу. Там Сергей Шмелёв принял шайбу и поразил ворота Василия Демченко — 1:0.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
После этого «Авангард» смог сравнять счёт.
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