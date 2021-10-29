Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» — «Салават»: Шмелёв открыл счёт после роскошной передачи Кадейкина

«Авангард» — «Салават»: Шмелёв открыл счёт после роскошной передачи Кадейкина
Комментарии

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором омский «Авангард» встречается с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча проходит на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе. Счёт к началу первого периода равный — 1:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 5-й минуте матча уфимцы открыли счёт. Выходя из зоны, Сергей Шмелёв отдал передачу себе за спину на Александра Кадейкина. Российский форвард вошёл в зону с правого края, развернулся и сделал перевод на дальнюю штангу. Там Сергей Шмелёв принял шайбу и поразил ворота Василия Демченко — 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

После этого «Авангард» смог сравнять счёт.

Новость по теме
«Авангард» и «Салават Юлаев» объявили составы на матч. Маркус Гранлунд не заявлен
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021