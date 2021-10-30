Скудра: тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин классно помогает первой тройке «Салавата»

Известный тренер Петерис Скудра поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы занимают третье место в Восточной конференции и четвёртое в сводной таблице КХЛ.
«Салават» играет в свой хоккей, сработали приобретения. В первую очередь, отмечу Шмелёва, у него получается отличный сезон. И, конечно, Кулёмина. Вообще же тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин классно помогает первой тройке иностранцев. Уфа раньше славилась одной тройкой, сейчас состав выровнялся. Нельзя не отметить молодых ребят: Башкирова, Пустозёрова, Мухамадуллина. Им доверяют, а парни в свою очередь вышли на новый уровень и добавили команде мощи», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 30 октября 2021
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:21
-
09:00
-
08:52
-
08:38
-
08:28
-
08:23
-
08:10
-
07:07
-
06:22
-
06:13
-
06:04
-
05:55
-
05:24
-
05:19
-
05:06
-
05:02
-
04:56
-
04:48
-
04:45
-
04:44
-
04:40
-
04:37
-
04:32
-
04:31
-
03:29
-
02:59
-
00:00
- 29 октября 2021
-
23:46
-
23:40