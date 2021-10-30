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Скудра: тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин классно помогает первой тройке «Салавата»

Скудра: тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин классно помогает первой тройке «Салавата»
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Известный тренер Петерис Скудра поделился мнением о выступлении «Салавата Юлаева» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги. Уфимцы занимают третье место в Восточной конференции и четвёртое в сводной таблице КХЛ.

«Салават» играет в свой хоккей, сработали приобретения. В первую очередь, отмечу Шмелёва, у него получается отличный сезон. И, конечно, Кулёмина. Вообще же тройка Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин классно помогает первой тройке иностранцев. Уфа раньше славилась одной тройкой, сейчас состав выровнялся. Нельзя не отметить молодых ребят: Башкирова, Пустозёрова, Мухамадуллина. Им доверяют, а парни в свою очередь вышли на новый уровень и добавили команде мощи», — сказал Скудра в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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