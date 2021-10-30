«Проблемы с центрами у сборной России — стереотип». Скудра — о КХЛ и Олимпиаде

Петерис Скудра – известный специалист, успевший поработать главным тренером сразу в нескольких клубах КХЛ. Последней на сегодняшний день командой латвийца (у которого, кстати, есть и российский паспорт) стало родное рижское «Динамо». Сейчас Скудра живёт с семьёй в Таллине. Отвечая на звонок обозревателя «Чемпионата», Петерис согласился обсудить сразу несколько насущных тем, актуальных для российского болельщика.

«Введён жёсткий потолок зарплат, но хоккей от этого не потерял в качестве»

— Чем занимались после ухода из рижского «Динамо»?

— В основном домашними делами. Старший сын пошёл в первый класс, стал более осознанно заниматься хоккеем. Я обязан был его поддержать, помочь. Тем более у меня двое детей, супруге тоже надо помогать. Поэтому лето и начало осени посвятил семье. Теперь запускаю рабочий процесс.

— Возвращаетесь к тренерской деятельности?

— Начинаю рассматривать варианты. Я вакцинирован, что важно по нынешним временам, поэтому свободно общаюсь как по поводу предложений из Европы, так и из России. Пришло время возвращаться к работе.

— Как вам нынешний сезон КХЛ?

— Конечно, смотрю много матчей. Сезон, на мой взгляд, очень интересный. Много непредсказуемых игр, считаю это успехом лиги. Введён жёсткий потолок зарплат, но хоккей от этого не потерял в качестве. Кто-то считает иначе, но я не согласен, что качество упало. Клубам удаётся возвращать многих состоявшихся мастеров, при этом на адекватные контракты и деньги.

— Кого могли бы выделить?

— Солидно играют два топ-клуба. Начну с Восточной конференции и лидера всего регулярного чемпионата – магнитогорского «Металлурга». У них очень хороший состав, команда показывает солидный хоккей. Причём как с шайбой, так и без неё. У «Магнитки» одна из лучших вратарских бригад в лиге: Кошечкин – Олкинуора. Здорово подобраны иностранцы, которые вписались в модель игры уральцев.

— Отменно работает и тренерский штаб.

— Да. Тренерский штаб Ильи Воробьёва нашёл правильный подход для всех ребят. Давайте отметим и российских игроков – Кошелева, Голдобина, Зернова, Коростелёва. Люди делают результат, играют не по годам во взрослый хоккей.

«СКА усиливает свой состав и работает над его разнообразием»

— Перейдём к лидеру Запада.

— Нравится игра СКА. Команда из Санкт-Петербурга очень ровно и слаженно проходит регулярный чемпионат. Мне импонирует тот факт, что по ходу сезона СКА усиливает свой состав и работает над его разнообразием. Приглашены Робинсон, Зыков, Гусев, Лехтонен, Волков, Воробьёв. Целая россыпь мастеров, которые добавляют армейцам вистов в борьбе за Кубок Гагарина. СКА – один из главных претендентов на титул.

— У Питера, как у «Магнитки», сильные вратари.

— Юханссон очень хорош, а Хелльберг нашёл себя в «Сочи».

— Что можете сказать о московском «Динамо»?

— У динамовцев получился очень мощный старт чемпионата. В этом большая заслуга Вадима Шипачёва, он находится в сумасшедшей форме. Вадим хорош сам и делает всех вокруг лучше. И, конечно, Алексей Кудашов нашёл правильный подход к своему лидеру. Команде сложно держать высокий темп весь сезон. Об этом говорит недавнее поражение от «Витязя». Но в целом «Динамо» выглядит хорошо, раскрылись многие молодые ребята.

— Не слишком впечатляет игра ЦСКА при Сергее Фёдорове…

— Сложно делать серьёзные выводы, смена главного тренера даёт о себе знать, ведь она произошла незадолго до старта чемпионата. Сергей Фёдоров прекрасно знает и понимает хоккей, теперь важно перенести свой опыт на тренерскую деятельность и сделать так, чтобы весь штаб и команда работали как швейцарские часы. Это, конечно, займёт время. Есть травмы, которые мешают. Есть и доверие молодёжи. Посмотрите, как раскрылся Матвей Гуськов. Здесь явно видна рука Фёдорова. ЦСКА нужно время, все победы у команды впереди.

— «Локомотив» после смены главного тренера более-менее пришёл в себя.

— Ярославль начал ниже своих возможностей. Думаю, что здесь много факторов. Поздно подписали контракт с Максимом Шалуновым, форвард не прошёл с командой предсезонку, а это всегда сложно, каким бы профессионалом ты ни был. Моё мнение, что слабо укомплектованы иностранные позиции, нет сильного защитника-легионера. Вернулся из НХЛ нападающий Артём Анисимов, это плюс для команды, но ведь начали сезон железнодорожники без яркого центра. «Локомотив» не до конца укомплектован для решения больших задач.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«Назаров встряхнул «Сочи», а «Торпедо» не показывает своего потенциала»

— Хорошую встряску в ХК «Сочи» устроил Андрей Назаров, согласны?

— Абсолютно. Летом от менеджеров команды было много громких заявлений, команда начала сезон очень робко, хотя неплохие игроки в составе были. Сочинцы играли ниже своих возможностей, а ведь в составе есть такой вратарь, как Магнус Хелльберг, который всегда даёт возможность побороться за очки. В итоге пришёл Андрей Назаров и встряхнул весь коллектив психологически. При этом тренере ребята намного больше поверили в себя. При Назарове команда заиграла агрессивнее, стала больше бросать и забивать. Защитники блокируют броски соперников, все действуют самоотверженно, не боятся подраться.

— На ваш взгляд, восьмёрки на Западе и Востоке в какой-то степени определены?

— На Западе вся борьба ещё впереди. За седьмую-восьмую строчку будут бороться «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», тот же «Сочи» может подтянуться к этой группе. Эти четыре команды разыграют две путёвки. У Нижнего Новгорода, кстати, мощная команда, которая сейчас не показывает своего потенциала. По подбору атакующих игроков торпедовцы входят в топ-5 команд лиги.

— А что в другой конференции?

— На Востоке после смены главного тренера очень прилично добавил «Амур». Есть стабильный подбор хоккеистов, которые способны биться за очки. «Сибирь», «Нефтехимик», «Барыс» и «Амур» разыграют между собой две путёвки в плей-офф.

— Ваша бывшая команда «Трактор» впечатляет?

— Да, в группе лидеров Восточной конференции идёт «Трактор». Команда хорошо укомплектована и показывает солидный хоккей. Рад за Никиту Тертышного, он один из самых ярких хоккеистов в составе челябинцев.

«Авангард» играет не так, как от него ждали»

— Нет ощущения, что притормозил «Ак Барс»?

— Казанцы будут добавлять по ходу чемпионата. Стабильности прибавится, победы придут.

— «Салават Юлаев» и «Авангард» выглядят поинтереснее?

— «Салават» играет в свой хоккей, сработали приобретения. В первую очередь отмечу Шмелёва, у него получается отличный сезон. И, конечно, Кулёмина. Вообще же тройка Шмелёв – Кадейкин – Кулёмин классно помогает первой тройке иностранцев. Уфа раньше славилась одной тройкой, сейчас состав выровнялся. Нельзя не отметить молодых ребят: Башкирова, Пустозёрова, Мухамадуллина. Им доверяют, а парни, в свою очередь, вышли на новый уровень и добавили команде мощи.

— У Омска, похоже, постчемпионское похмелье…

— Да, «Авангард» играет не так, как от него ждали. Всё-таки много ребят поменялось, а достойно заменить Рида Буше так и не удалось. Цегларик – мастер, но он снайпер, а Буше умел всё: и забить сам, и отдать на партнёра. Поменялись почти все нападающие, пришло много ребят силового плана. Видно, что они не чувствуют себя комфортно в системе Боба Хартли. Косов, Шевченко, Жарков, Телегин – все они умеют играть в хоккей на команду и победу. Чтобы привыкнуть к требованиям канадского специалиста, нужно много времени.

— Уход Ильи Ковальчука сказался?

— Конечно! В прошлом году он по ходу сезона присоединился к команде и стал её вожаком. Такие потери никем не заменишь, без них нужно учиться жить и выигрывать. Пока «Авангарду» не удаётся это сделать.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

«Назначение Жамнова главным тренером сборной России на Олимпиаду — это обдуманное решение»

— Хотелось бы спросить вас о сборной России. Как вам выбор тренерского штаба на Олимпиаду?

— Считаю, что назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России для поездки на Олимпийские игры – это обдуманное решение. Мы исходим из того, что участие в турнире примут хоккеисты из НХЛ. Времени на то, чтобы проводить много тренировок и что-то кардинально менять, просто не будет. Нужно просто находиться на одной волне. Жамнов, Фёдоров, Гончар – они понимают психологию ребят. Знают, кто и в каком состоянии приедет, кто к чему привык. Необходимо грамотно направить людей в нужное русло, найти сочетания, выстроить хороший диалог. Только так можно добиться серьёзного результата. Повторюсь, абсолютно правильный выбор, все эти специалисты говорят на одном языке. Будет очень интересно посмотреть на матчи Олимпиады, у россиян есть все шансы на победу.

— Многие сетуют на большие проблемы сборной России с центральными нападающими. Какова ваша позиция по этому вопросу?

— В современном хоккее настолько стёрлись грани между крайними и центральными нападающими, что это уже не так существенно. В сборной России много классных форвардов, способных сыграть в центре. С навыками сыграть «внизу» или закатиться поглубже при начале атаки. Есть потрясающие края, которые могут сыграть в центре нападения. Так что всё это стереотип. Кто встал на вбрасывание, тот и центральный нападающий – вот всё, что осталось от понятия центрфорварда в современном хоккее.

— Как бывший вратарь оцените вратарскую линию россиян.

— Василевский – лучший вратарь мира, его кандидатура не обсуждается. Далее длинная очередь из хороших вратарей, будет непросто выбрать ещё двух. Мощно начал сезон Бобровский, о котором за последнее время как-то подзабыли. Сергей подготовился, появилась мотивация. Есть Варламов, Сорокин, Шестёркин, Худобин.

— Напоследок — о важности приезда на Олимпиаду Александра Овечкина.

— Перед сезоном многие говорили, что лучшие сезоны у Александра позади, что он не забросит и 30 шайб. Но Саша – это суператлет, машина. Было повреждение, однако Овечкин продолжил выходить на лёд с огромной мотивацией. Всё для Овечкина складывается здорово, он не собирается сбавлять обороты. Разумеется, это огромное усиление для российской сборной на Олимпийские игры.