Овечкин повторил рекорд «Вашингтона», который ранее принадлежал ему и Сёмину

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.
Таким образом россиянин продлил результативную серию со старта сезона до восьми матчей, что является повторением клубного рекорда, который ранее также принадлежал Овечкину и был установлен в 2005 году. Спустя год восемь матчей кряду со старта регулярки набирал очки и ещё один российский нападающий Александр Сёмин. С тех пор подобные серии не покорялись никому из игроков «Кэпиталз».
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