«Папе пас, папа, забивай». Сын Овечкина активно поддерживал отца на матче с «Аризоной»

Анастасия Шубская, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, выложила видео с матча с «Аризоной Койотс» (2:0), на котором трёхлетний сын Сергей поддерживает отца.
«Папе пас», «отдай ему пас», «мам, папа ушёл», «папа давай, забивай один гол, я тебя вижу». Конец третьего периода. Шёл третий час комментариев от трёхлетнего Сергея Овечкина», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Анастасии Шубской. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Овечкин набрал 2 (1+1) очка.
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