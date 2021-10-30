Самсонов — о шат-ауте с «Аризоной»: было трудно сохранять концентрацию

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов прокомментировал шат-аут в матче с «Аризоной Койотс» (2:0).

«Мне пришлось немного сложно, потому что было трудно сохранять концентрацию. Хочу поблагодарить партнёров, они сегодня проделали отличную работу. Это была тяжёлая победа, и мы рады, что нам удалось её одержать», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



Первой звездой встречи был признан российский голкипер «столичных» Илья Самсонов. Он оформил шат-аут, отразив все 16 бросков по своим воротам.