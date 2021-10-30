Игрок «Вашингтона»: игра Овечкина — не сюрприз. Он делает то же самое всего лишь 17 лет

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон поделился мнением о капитане команды Александре Овечкине, который повторил личный рекорд, набрав 15 очков за первые восемь матчей сезона.

«Я бы не сказал, что это сюрприз. Он ведь делал то же самое всего лишь 17 лет. Возможно, у него был какой-то не очень удачный год, 1 из 17, но… В общем, нет, никакого сюрприза для нас нет», — приводит слова Карсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.



На последней минуте матча отличился 36-летний форвард «столичных» Александр Овечкин, отправивший шайбу в пустые ворота. Также на счету капитана «Вашингтона» результативная передача в эпизоде с голом Джона Карлсона.