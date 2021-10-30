Калинин и Воронков подрались во время матча «Трактор» — «Ак Барс»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Трактор» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт после второго периода — 3:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.



На 35-й минуте нападающий хозяев Сергей Калинин и форвард гостей Дмитрий Воронков подрались. Воронков первым повалил соперника на лёд, одержав победу в драке.

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Напомним, перед матчем челябинцы с 36 очками занимали второе место в таблице Восточной конференции, у казанцев было 32 балла и они располагались на четвёртой строчке на Востоке.