Калинин и Воронков подрались во время матча «Трактор» — «Ак Барс»
Поделиться
В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Трактор» встречается с казанским «Ак Барсом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт после второго периода — 3:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
На 35-й минуте нападающий хозяев Сергей Калинин и форвард гостей Дмитрий Воронков подрались. Воронков первым повалил соперника на лёд, одержав победу в драке.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, перед матчем челябинцы с 36 очками занимали второе место в таблице Восточной конференции, у казанцев было 32 балла и они располагались на четвёртой строчке на Востоке.
Комментарии
- 30 октября 2021
-
17:25
-
17:20
-
16:49
-
16:32
-
16:12
-
15:56
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:54
-
14:36
-
14:18
-
13:43
-
13:20
-
13:00
-
12:46
-
12:43
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
11:52
-
11:39
-
11:15
-
11:14
-
11:06
-
10:57
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:21
Партнерский контент