Мерзликин — о запрете атаковать ворота «Рейнджерс»: это знак уважения к Шестёркину

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин прокомментировал запрет атаковать ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» в последние 30 секунд матча (0:4).

«Я просто хотел его поздравить… Это просто проявление уважения к тому, что он хорошо сыграл. У нас было 59 минут 30 секунд, чтобы забить. Мы этого не сделали, поэтому он это заслужил», – цитирует Мерзликина журналист Джефф Свобода в «Твиттере».

Последние 20 секунд матча ознаменовались красивым жестом голкипера «Блю Джекетс» Элвиса Мерзликина. Латышский вратарь призвал своих партнёров держать шайбу в зоне и не идти в атаку, дабы сохранить шат-аут голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. На последних секундах Мерзликин поднял клюшку, таким образом отдав честь российскому вратарю.

Напомним, российский голкипер Игорь Шестёркин оформил шат-аут, отразив 31 бросок. Для 25-летнего вратаря этот матч стал первым сыгранным на ноль в нынешнем сезоне. Болельщики «Рейнджерс» скандировали имя признанного первой звездой матча Шестёркина после завершения игры с «Коламбусом».