Форвард «Каролины» Свечников впервые в сезоне не набрал результативных баллов за матч

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Аризоной Койотс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).



Российский нападающий хозяев Андрей Свечников провёл на льду 17.20, не сделав результативных действий при показателе полезности «0». Впервые в сезоне 21-летний нападающий не набрал очков за матч.



Всего Свечников провёл восемь матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков при общей полезности «+8».



«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 баллов после восьми встреч. В следующей встрече «Харрикейнз» в гостях сыграют с «Чикаго». Матч пройдёт в четверг, 4 ноября, начало — в 3:30 мск.