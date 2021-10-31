Форвард «Каролины» Свечников впервые в сезоне не набрал результативных баллов за матч
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«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги над «Аризоной Койотс». Встреча прошла в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников провёл на льду 17.20, не сделав результативных действий при показателе полезности «0». Впервые в сезоне 21-летний нападающий не набрал очков за матч.
Всего Свечников провёл восемь матчей, в которых набрал 11 (7+4) очков при общей полезности «+8».
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 16 баллов после восьми встреч. В следующей встрече «Харрикейнз» в гостях сыграют с «Чикаго». Матч пройдёт в четверг, 4 ноября, начало — в 3:30 мск.
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