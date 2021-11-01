Тёплое приветствие Райаном Ривзом Игоря Шестёркина после победы над «Сиэтлом»

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32 и признанный первой звездой встречи. На пути в раздевалку российского голкипера одним из первых тепло поздравил нападающий команды Райан Ривз, пропускавший сегодняшний матч из-за небольшого повреждения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

30-летний российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 22 секунды и отметился результативной передачей, завершив игру с показателем полезности «0». Таким образом, он набрал 8-е (1+7) в 9 матчах текущего сезона.