Два российских вратаря входят в топ-5 голкиперов сезона НХЛ по проценту отражённых бросков

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Главным героем матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32. Для 25-летнего вратаря эта победа стала пятой в семи матчах нынешнего сезона НХЛ. По проценту отражённых бросков российский голкипер с показателем 94,7 на данный момент входит в пятёрку лучших вратарей сезона, уступая только голкиперу «Сан-Хосе» Джеймсу Раймеру (96,4), вратарю «Калгари» Якобу Маркстрёму (95,7) и голкиперу «Каролины» Фредерику Андерсену (95,6).

Пятое место занимает Сергей Бобровский из «Флориды» с результатом 94,4. Стоит заметить, что учитывались только голкиперы, сыгравшие больше одного матча в этом регулярном чемпионате.