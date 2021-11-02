Житник: Ткачёв получил тревожный сигнал в «Кингз», Задоров — предупредительный в «Флэймз»

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о переводе форварда «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва в фарм-клуб, а также об отсутствии игрового времени у защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова.



«Удивило, что в первых матчах чемпионата Ткачёв получил место в первых звеньях и в большинстве. Учитывая достаточно консервативную систему «Кингз», это был огромный шанс.



Мне показалось, что Ткачёв вытащил счастливый билет. Но нужно было подтверждать его в каждой смене, каждую игровую секунду отрабатывая на сто процентов и закрепляя свой статус. Увы, этого не произошло, была игра с перепадами. И столь быстрый перевод в фарм-клуб — тревожный сигнал.



НХЛ — не КХЛ, здесь игроки первых звеньев не имеют права включаться в эпизодах. Признанным лидерам команд НХЛ, звёздам нужна статистика, поэтому как только они видят, что кто-то в звене проседает, идёт ротация. Да, обычно это решение тренера, но он так или иначе контактирует с лидерами команды, учитывает их мнение, ищет оптимальные сочетания.



В АХЛ очень специфический, более силовой и прямолинейный хоккей, там тоже есть свои звёзды, которые просто так игровое время — и прежде всего в большинстве — не отдадут. Я так скажу, что конкуренция в АХЛ не менее жёсткая, чем в НХЛ, пусть и на другом уровне. Расслабляться нельзя.



Сейчас самое главное — не унывать, цепляться за шансы, отвоёвывать игровое время и статистику. Но нужно понимать, что в НХЛ большие шансы даются один, максимум два раза в карьере. К каждому нужно быть готовым на тысячу процентов. Как, кстати, и в случае с «Коламбусом» и Егором Чинаховым, которого клуб придерживает в запасе, но пока не отправляет в АХЛ. Значит, вот-вот шанс предоставится.



С интересом слежу за карьерой Никиты Задорова, который за два с лишним года проехал по лихому маршруту Денвер — Чикаго — Калгари. На старте этого чемпионата силовой защитник присел в «Калгари» в запас у Дэррила Саттера, хотя по стилю этот тренер, как мне казалось, идеально подходит для Задорова. Саттер — ещё из эпохи 90-х годов, ценит контактный, консервативный хоккей. И тут такое решение.



Всё-таки НХЛ за последнее десятилетие очень сильно изменилась. В 90-е годы Задоров с его стилем был бы классическим оборонительным защитником второй-третьей пары — играл бы по 18-20 минут, чистил бы «пятак», брал бы всё меньшинство, набирал бы по 150-200 штрафных минут за сезон.



Но теперь габаритным, чуть медлительным силовикам в лиге очень тяжело. Защитники должны быть лёгкими, челночными, с хорошим первым пасом, с быстрым разгоном атаки. Это понимает даже Саттер — и, отправляя Задорова в запас, даёт ему предупредительный сигнал.



Сможет ли Задоров спасти свою карьеру и измениться? Всё зависит от самого игрока. Ему всего 26 лет, возраст позволяет меняться, но нужна большая работа. Сегодня в НХЛ защитник должен стремиться к лёгкости и конструктивности», — цитирует Житника Russia-Hockey.