«Амур» заключил мировое соглашение с Воробьёвым, урегулировав контрактные вопросы

Хабаровский «Амур» заключил с бывшим главным тренером команды Владимиром Воробьёвым мировое соглашение, урегулировав все вопросы, связанные с расторжением контракта, сообщает «Матч ТВ».



Таким образом, конфликт между хоккейным клубом и специалистом был исчерпан.



Напомним, в сентябре «Амур» расторгал контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьёвым в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Позже специалист подавал заявление на клуб в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги.



Воробьёва на посту главного тренера хабаровского клуба сменил Михаил Кравец. В настоящий момент «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл после 25 матчей.