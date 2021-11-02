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«Амур» заключил мировое соглашение с Воробьёвым, урегулировав контрактные вопросы

«Амур» заключил мировое соглашение с Воробьёвым, урегулировав контрактные вопросы
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Хабаровский «Амур» заключил с бывшим главным тренером команды Владимиром Воробьёвым мировое соглашение, урегулировав все вопросы, связанные с расторжением контракта, сообщает «Матч ТВ».

Таким образом, конфликт между хоккейным клубом и специалистом был исчерпан.

Напомним, в сентябре «Амур» расторгал контракт с занимавшим должность главного тренера команды Владимиром Воробьёвым в связи с грубым нарушением работником трудовых обязанностей. Позже специалист подавал заявление на клуб в дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги.

Воробьёва на посту главного тренера хабаровского клуба сменил Михаил Кравец. В настоящий момент «Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 21 балл после 25 матчей.

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