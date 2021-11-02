В состав сборной Швеции на Кубок Карьяла попал лишь один игрок из КХЛ

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв объявил состав на Кубок Карьяла, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В заявку попал лишь один представитель КХЛ — голкипер СКА Ларс Юханссон.

Вратари: Густав Линдвалл («Шеллефтео АИК»), Ларс Юханссон (СКА).



Защитники: Кристиан Фолин («Фрёлунда»), Эмиль Юсе («Рапперсвиль-Йона»), Кристиан Юос, Никлас Ханссон (оба — «Цуг»), Хенрик Тёммернес («Женева-Серветт»), Калле Сьялин («Лександ»), Джонатан Пудас («Шеллефтео АИК»).



Нападающие: Фредди Олофссон («Оскарсхамн»), Йоахим Нюгорд, Даниэль Викстен, Линус Йоханссон, Якоб де ла Роз (все — «Ферьестад»), Макс Фриберг («Фрёлунда»), Деннис Эверберг, Антон Бенгтссон (оба — «Рёгле»), Понтус Хольмберг («Векшё»), Карл Клингберг, Антон Ландер (оба — «Цуг»), Матиас Броме («Давос»), Йеспер Олофссон («Лангау Тайгерс»).



Напомним, сборная Швеции начнёт выступление на Кубке Карьяла с Чехией 10 ноября. Через три дня команда Юхана Гарпенлёва встретится с Россией, а завершит своё выступление на турнире матчем с Финляндией 14 ноября.