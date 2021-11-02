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«Виннипег» вызвал вратаря Бердина из АХЛ. У россиянина два шат-аута в шести матчах

«Виннипег» вызвал вратаря Бердина из АХЛ. У россиянина два шат-аута в шести матчах
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Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин вызван из фарм-клуба, сообщается на официальной странице команды НХЛ в «Твиттере».

В текущем сезоне россиянин принял участие в шести матчах АХЛ, в которых одержал три победы при 89,3% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.69. Кроме того, на счету 23-летнего Бердина два шат-аута.

Напомним, российский вратарь в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.

В прошедшем сезоне голкипер провёл 14 матчей в КХЛ за СКА, выиграв в шести из них, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. Затем он отправился в АХЛ, сыграв 30 матчей за «Манитобу», одержав 13 побед, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру и отбивая 89,7% бросков.

Бердин был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 157-м номером.

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