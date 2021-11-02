«Сочи» при Назарове поднялся на шесть мест в списке присутствия клубов в медиапространстве

ХК «Сочи» отметил улучшение результатов после назначения на пост главного тренера Андрея Назарова в ежемесячном отчёте присутствия клубов КХЛ в медиапространстве по итогам октября 2021 года, сообщается в официальном телеграм-канале сочинцев.
«Сочи» после 17-го места в сентябре стал 11-м в октябре.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги 30 октября в Сочи на стадионе «Большой» хоккейный клуб «Сочи» принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
Ранее стало известно, что ряд игроков «Сочи» близок к возвращению в строй после травм. Сегодня, 2 ноября, на льду без ограничений работали Янис Якс, Мартин Бакош, Давид Рундблад, Александр Жабреев, Джей Си Липон, пропустившие последние матчи «Сочи».
- 2 ноября 2021
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