И. Воробьёв — о смене курса в комплектовании состава: надо атаковать, а не сидеть дома

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после победы в матче со СКА (3:2 Б) прокомментировал смену курса в формировании состава.

«Когда в межсезонье из команды ушёл ряд лидеров, мы уже понимали, кто займёт их место. Мы просто ушли немного в другую сторону, от больших и громоздких ребят в сторону скорости и техники. Главное, чтобы это так продолжалось с удалениями, что зацепов нет. Хоккей стал другой, ушёл из углов, надо атаковать, а не сидеть дома. Опять стало актуальным то, что было раньше — игровики, которые играют «отдал — открылся», у которых хорошая техника. Сейчас такие ребята на хороших ролях, мы этот момент как-то упустили, а сейчас исправили. Главное, чтобы судейство оставалось таким же, как сейчас.

Наверное, ничего во мне не изменилось с тех пор, как вернулся в «Магнитку». Выиграл — довольный, шучу. Доволен, что приехал в Питер, я балдею от этого города. У нас отель в центре, вчера ходил часа полтора по городу и сегодня тоже. Дворцовая площадь, Спас на крови, это фантастический город. Тем, кто живёт здесь, очень повезло», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.