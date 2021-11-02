И. Воробьёв — об использовании Юрова: грань в том, что он не мог сыграть два матча за день

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв после матча со СКА (3:2 Б) прокомментировал выступление нападающего Данилы Юрова.

«Хорошая напряжённая игра. В каких-то моментах СКА нас поджал, но мы выстояли, отоборонялись, здорово сыграл Юхо. Очень рад, что не сдались, в конце сравняли и вытащили матч по буллитам.

В чём тонкая грань, что Юров не играл с «Ак Барсом», а сегодня был в заявке? Тонкая грань в том, что он не мог сыграть два матча в один день. Он играл днём за «Лис» и до этого днём тоже играл. Мы посчитали, что с «Ак Барсом» он, возможно, играть не будет, поэтому лучше пусть он сыграет 15-20 минут за «Лис» и будет там лидером, чем выйдет в напряжённой игре с «Ак Барсом» на несколько отрезков», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.